Путину доложили о задержании замглавы Минобороны Иванова

Иванов родится 15 августа 1975 года в Москве. До 2012 года работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса страны, позже был заместителем председателя правительства Московской области. С марта 2013 года и до назначения заместителем министра обороны в 2016-м занимал должность гендиректора АО «Оборонстрой», компания специализируется на строительстве жилья для военнослужащих.