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Путину доложили о задержании замглавы Минобороны Иванова

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о задержании замглавы Минобороны России Тимура Иванова. Об этом 23 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу», — сказал он.

Ранее в этот день Следственный комитет России сообщил, что Иванова задержали по подозрению в получении взятки.

Иванов родится 15 августа 1975 года в Москве. До 2012 года работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса страны, позже был заместителем председателя правительства Московской области. С марта 2013 года и до назначения заместителем министра обороны в 2016-м занимал должность гендиректора АО «Оборонстрой», компания специализируется на строительстве жилья для военнослужащих.

Путин Владимир
Шойгу Сергей
СК