Москва направила ноту Анкаре из-за недопуска россиян на Turkish Airlines

Ранее, 11 апреля, в Ассоциации туристических операторов (АТОР) сообщили о недопуске трех россиянок на рейс Turkish Airlines в Мексику, что произошло без объяснения причины. Затем 19 апреля авиакомпания не пустила на борт самолета еще одного россиянина, который должен был следовать из Стамбула в Мексику. Турист из Санкт-Петербурга рассказал «Известиям», что у него были все необходимые документы.