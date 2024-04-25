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Москва направила ноту Анкаре из-за недопуска россиян на Turkish Airlines

Посольство России в Турции направило ноту в МИД республики в связи с участившимися случаями отказа россиянам в посадке на рейсы авиакомпании Turkish Airlines, следующие через Турцию в страны Латинской Америки. Об этом 24 апреля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: AP 2023

По информации генконсульства России в Стамбуле, случаи отказа россиянам в посадке на рейсы из Стамбула в страны Латинской Америки, в том числе в Аргентину, Бразилию, Мексику, со стороны Turkish Airlines связаны «в первую очередь с введенными этими странами правилами въезда на их территорию», сообщила Захарова.

Вопрос отказа российским туристам в посадке на рейсы, по словам представителя МИДа, акцентированно ставится перед турецкой стороной, в том числе он поднимался в ходе состоявшегося 19 апреля заседания российско-турецкой подгруппы по безопасности и защите прав туристов.

«Посольство России в Турции отслеживает ситуацию, касающуюся российских туристов. Нота, направленная посольством в МИД Турции по этому поводу, по подтверждению турецкой стороны, внимательно изучается», — заявила дипломат.

Ранее, 11 апреля, в Ассоциации туристических операторов (АТОР) сообщили о недопуске трех россиянок на рейс Turkish Airlines в Мексику, что произошло без объяснения причины. Затем 19 апреля авиакомпания не пустила на борт самолета еще одного россиянина, который должен был следовать из Стамбула в Мексику. Турист из Санкт-Петербурга рассказал «Известиям», что у него были все необходимые документы.

После этого 21 апреля российские дипломаты в Турции обратились к турецкому МИДу и руководству авиакомпании за реакцией в связи со сложностями с транзитом граждан РФ в страны Латинской Америки. В Turkish Airlines назвали возможной причиной отказов позицию мексиканского правительства из-за обеспокоенности властей Мексики ситуацией с беженцами.

В МИД Мексики 23 апреля выразили обеспокоенность данной ситуацией и сообщили о переговорах с турецким правительством и авиакомпанией для решения проблемы. В посольстве РФ в Анкаре проблему назвали серьезной и рекомендовали россиянам тщательно подумать о целесообразности полетов авиакомпанией Turkish Airlines, а в случае недопуска на борт — фиксировать акт отказа и подавать в суд на перевозчика по месту жительства.

Сама Turkish Airlines 24 апреля предложила аннулировать без штрафа билеты из России в Мексику с 23 апреля по 31 июля 2024 года.

дипломатия