Маск назвал оторванными от реальности заявления Белого дома об Украине

«Нет никакого совпадения между тем, что политически приемлемо говорить, и тем, что на самом деле возможно достичь», — написал Маск.
23 апреля сенат США одобрил законопроект о дополнительной помощи Украине почти на $61 млрд. Включенные в пакет помощи $14 млрд помогут Украине закупить передовые системы вооружения и другую оборонную технику.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления. По ее словам, финансирование Киева является спонсированием терроризма.
Ранее, 21 апреля, Илон Маск раскритиковал решение палаты представителей конгресса США одобрить новый пакет помощи Украине. Он считает, что оно демонстрирует отсутствие стратегии выхода из конфликта и угрожает вечной войной.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.