Маск назвал оторванными от реальности заявления Белого дома об Украине

Американский предприниматель Илон Маск упрекнул администрацию США в том, что ее заявления по Украине не совпадают с реальным положением дел. Критику бизнесмен изложил в четверг, 25 апреля, в своем посте в соцсети X (бывш. Twitter). Он обратил внимание на то, что Белый дом описал, как видит победу Украины в конфликте.