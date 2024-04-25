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Сомневаются. Стала известна реакция Киева на новый пакет помощи от США

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Украинские чиновники не верят в то, что США отправят ВСУ достаточно оружия для удержания фронта, пишет New York Times.

Источник: © РИА Новости

«Украинские чиновники, похоже, скептически относятся к тому, что в ближайшие месяцы будет доставлено достаточное количество оружия быстро и последовательно, чтобы сохранить динамику», — говорится в статье.

По информации издания, из 61 миллиарда долларов, которые США выделили на помощь Киеву, 48 миллиардов направят непосредственно американским производителям оружия. Большую часть боеприпасов и военной техники передадут в военные склады Соединенных Штатов, опустошенные в результате конфликта на Украине.

Президент США Джо Байден в среду подписал принятый конгрессом законопроект о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, на нужды которой ассигнован почти 61 миллиард долларов. Он заявил тогда, что Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике.

Россия подчеркнула, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС.