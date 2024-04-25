Сомневаются. Стала известна реакция Киева на новый пакет помощи от США

«Украинские чиновники, похоже, скептически относятся к тому, что в ближайшие месяцы будет доставлено достаточное количество оружия быстро и последовательно, чтобы сохранить динамику», — говорится в статье.
По информации издания, из 61 миллиарда долларов, которые США выделили на помощь Киеву, 48 миллиардов направят непосредственно американским производителям оружия. Большую часть боеприпасов и военной техники передадут в военные склады Соединенных Штатов, опустошенные в результате конфликта на Украине.
Президент США Джо Байден в среду подписал принятый конгрессом законопроект о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, на нужды которой ассигнован почти 61 миллиард долларов. Он заявил тогда, что Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике.