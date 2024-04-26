В МАГАТЭ назвали ситуацию на ЗАЭС непредсказуемой

«Мы не знаем ни о каких атаках беспилотников после инцидента, о котором сообщалось неделю назад, и это обнадеживает. Однако мы знаем по опыту, что ситуация может резко измениться в худшую сторону с минуты на минуту. Ситуация остается крайне непредсказуемой», — приводятся в сообщении слова гендиректора Агентства Рафаэля Гросси.