Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МАГАТЭ назвали ситуацию на ЗАЭС непредсказуемой

ВЕНА, 26 апр — РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по-прежнему слышат военную активность в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), при этом за последнюю неделю сообщений о новых атаках беспилотников на объект не поступало, но ситуация остается непредсказуемой, говорится в заявлении МАГАТЭ.

Источник: © РИА Новости

«Мы не знаем ни о каких атаках беспилотников после инцидента, о котором сообщалось неделю назад, и это обнадеживает. Однако мы знаем по опыту, что ситуация может резко измениться в худшую сторону с минуты на минуту. Ситуация остается крайне непредсказуемой», — приводятся в сообщении слова гендиректора Агентства Рафаэля Гросси.

При этом отмечается, что эксперты МАГАТЭ продолжают слышать военную активность в районе ЗАЭС.

В Агентстве напомнили, что в начале апреля произошла серия ударов беспилотников по ЗАЭС. Гросси, обращаясь к Совету Безопасности ООН 15 апреля, призвал к немедленному прекращению «безрассудных атак» и максимальной военной сдержанности.

Спустя три дня, 18 апреля, ЗАЭС сообщила группе экспертов МАГАТЭ, находящейся на объекте, что была предпринята еще одна попытка атаки дронов — на учебный центр станции.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.