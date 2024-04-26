В МАГАТЭ назвали ситуацию на ЗАЭС непредсказуемой

«Мы не знаем ни о каких атаках беспилотников после инцидента, о котором сообщалось неделю назад, и это обнадеживает. Однако мы знаем по опыту, что ситуация может резко измениться в худшую сторону с минуты на минуту. Ситуация остается крайне непредсказуемой», — приводятся в сообщении слова гендиректора Агентства Рафаэля Гросси.
При этом отмечается, что эксперты МАГАТЭ продолжают слышать военную активность в районе ЗАЭС.
В Агентстве напомнили, что в начале апреля произошла серия ударов беспилотников по ЗАЭС. Гросси, обращаясь к Совету Безопасности ООН 15 апреля, призвал к немедленному прекращению «безрассудных атак» и максимальной военной сдержанности.
Спустя три дня, 18 апреля, ЗАЭС сообщила группе экспертов МАГАТЭ, находящейся на объекте, что была предпринята еще одна попытка атаки дронов — на учебный центр станции.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.