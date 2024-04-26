«Как же именно они собираются это сделать, если войск у них нет, а те, что остались, сдаются в плен? <…> Они просто не будут больше использовать украинцев, теперь воевать пойдут европейские солдаты», — предположил он.
Моррис отметил, что Запад готов пойти на любые шаги, чтобы остановить продвижение российской армии. По его мнению, НАТО, Евросоюз и Пентагон не могут допустить того, чтобы Одесса и другие города отошли под контроль России, поскольку там находятся ценные ресурсы, которые западные страны хотят украсть и использовать.
На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что ряд членов альянса направили на Украину военных советников.
В ходе послания Федеральному собранию в феврале президент России Владимир Путин заявил, что опасные действия и высказывания Запада во внешней политике, а также возможная отправка военного контингента на Украину грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.