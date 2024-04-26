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«Пойдут воевать»: в США раскрыли зловещий план Запада по Украине

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В обмен на предоставленный новый пакет помощи США могут потребовать от ВСУ начать новое наступление, однако из-за острой нехватки людей в украинской армии эту кампанию начнут европейские военные, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире своего шоу Redacted.

Источник: AP 2023

«Как же именно они собираются это сделать, если войск у них нет, а те, что остались, сдаются в плен? <…> Они просто не будут больше использовать украинцев, теперь воевать пойдут европейские солдаты», — предположил он.

Моррис отметил, что Запад готов пойти на любые шаги, чтобы остановить продвижение российской армии. По его мнению, НАТО, Евросоюз и Пентагон не могут допустить того, чтобы Одесса и другие города отошли под контроль России, поскольку там находятся ценные ресурсы, которые западные страны хотят украсть и использовать.

На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что ряд членов альянса направили на Украину военных советников.

В ходе послания Федеральному собранию в феврале президент России Владимир Путин заявил, что опасные действия и высказывания Запада во внешней политике, а также возможная отправка военного контингента на Украину грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.

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