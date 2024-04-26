Закон о голосовании по почте принят парламентом во втором чтении

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Скандальный законопроект «О пилотировании голосования по почте» приняли в парламенте Молдовы во втором, окончательном чтении.
В поддержку инициативы проголосовали 57 депутатов — 56 от парламентского большинства в лице правящей PAS, а также один неприсоединившийся. Протестировать систему предлагают во время выборов президента Молдовы в 2024 году в США, Канаде и еще нескольких странах, где проживает молдавская диаспора, Россию в этот список не включили.
Голосованию предшествовала сессия вопросов и ответов, входе которой вице-спикер, депутат от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча отметил, что Молдова находится под мониторингом Совета Европы, кроме того республика — страна-кандидат в ЕС, и у нее есть четкое обязательство не менять электоральное законодательство в год выборов. Политик задал представлявшей в парламенте законопроект главе юридической комиссии Веронике Рошке несколько вопросов.
«Первое — обсуждался ли этот проект с экспертами Венецианской комиссии? Второе — как вы интерпретируете тот факт, что электоральные правила меняются в год выборов?».
В ответ на это Рошка заявила, что согласно статье 11 Кодекса о выборах «действительно, нельзя вносить изменения в правила формирования электоральных органов, нельзя менять электоральную систему».
«Однако ни одна страна никогда не запретит улучшать законодательство. Ст. 38 Конституции РМ предоставляет всем гражданам Молдовы право быть избранным и выбирать. Улучшение законодательства — это обязательство депутатов… А внедрение этого альтернативного метода голосования — голосования по почте — это ничто иное как улучшение положений ст.38», — сказала Рошка.
По ее словам, после принятия законопроекта он будет передан Венецианской комиссии, которой предстоит дать оценку.
Влад Батрынча заявил, что оппозиционный блок намерен обратиться в Конституционный суд.