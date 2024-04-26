Закон о голосовании по почте принят парламентом во втором чтении

Голосованию предшествовала сессия вопросов и ответов, входе которой вице-спикер, депутат от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча отметил, что Молдова находится под мониторингом Совета Европы, кроме того республика — страна-кандидат в ЕС, и у нее есть четкое обязательство не менять электоральное законодательство в год выборов. Политик задал представлявшей в парламенте законопроект главе юридической комиссии Веронике Рошке несколько вопросов.