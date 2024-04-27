Посольство в Лондоне ответило на слова адмирала об атаках ВСУ вглубь России

«Тот факт, что подобный прогноз последовал за анонсом нового транша британской военной помощи, в котором значатся и крылатые ракеты Storm Shadow, говорит сам за себя. Слова высокопоставленного военного будут восприняты киевским режимом как “зеленый свет” на дальнейшую эскалацию конфликта с использованием передаваемых западниками средств», — заявили в дипмиссии.
В диппредставительстве отметили, что грань между подобными провокационными выпадами и оправданием терроризма весьма тонка, при этом британское руководство и раньше «не замечало» многочисленные удары Киева по российским городам, продолжая подпитывать вооружениями своих «преступных подопечных».
В диппредставительстве указали, что на этом фоне призывы британской дипломатии к ведущим странам «глобального Юга» конструктивно взаимодействовать в деле установления «справедливого мира» выглядят откровенно лицемерно.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Польшу сообщил в выделении Киеву дополнительных 500 миллионов фунтов стерлингов военной помощи. До этого на Даунинг-стрит сообщали, что Британия также предоставит Украине крупнейший пакет военного оборудования, в том числе крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.