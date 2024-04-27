Санкции ЕС против молдавских политиков и рядовых граждан продлены на год

В мае прошлого года Евросоюз ввел санкции против ряда оппозиционных политиков и представителей бизнеса за дестабилизацию ситуации в Молдавии, в их числе, в частности, оказался оппозиционный молдавский политик Илан Шор. Президент страны Майя Санду приветствовала решение Брюсселя, заявив, что эти люди «ставят под угрозу развитие Молдавии и работают на Кремль».