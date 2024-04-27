Санкции ЕС против молдавских политиков и рядовых граждан продлены на год

По мнению Брюсселя вышеназванные лица ответственны за дестабилизацию в Молдове.
«Совет ЕС принял решение о продлении до 29 апреля 2025 года ограничительных мер против ответственных за действия, направленные на дестабилизацию, создание угроз и подрыв суверенитета и независимости Молдовы», — говорится в документе.
В мае прошлого года Евросоюз ввел санкции против ряда оппозиционных политиков и представителей бизнеса за дестабилизацию ситуации в Молдавии, в их числе, в частности, оказался оппозиционный молдавский политик Илан Шор. Президент страны Майя Санду приветствовала решение Брюсселя, заявив, что эти люди «ставят под угрозу развитие Молдавии и работают на Кремль».
В конце февраля текущего года санкционный список ЕС пополнился еще на шесть человек и одну организацию «за подрыв верховенства права, стабильности и безопасности Молдовы».
В пояснительной записке к решению Евросовета перечислены зампредседателя Исполкома Гагаузии Виктор Петров, ️Мария Албот, экс-депутат парламента от запрещенной партии «Шор». Арина Коршикова, кандидат на выборах мэра Бельц от команды Шора, Думитру Китороагэ, руководитель Media Resource SRL, регулирующей TV6 и Orhei TV, Кирилл Гуцул, лидер организации ветеранов силовых структур «Scutul Poporului», а также российский гражданин Дмитрий Милютин, согласно пояснительной записке — замруководителя департамента ФСБ РФ.
Всем, кто попал под санкции, запрещен въезд в ЕС, их активы в странах ЕС подлежат блокированию.