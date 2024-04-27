NYT узнала о давлении США на Украину для ужесточения мобилизации

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации, которая действует с 2022 года. В частности, документ обязует всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет всегда иметь при себе военный билет, а военнообязанных обновить данные в военкоматах в течение 60 дней. Из окончательной версии законопроекта убрали пункты о демобилизации солдат, срок службы которых составил уже 36 месяцев.