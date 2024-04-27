Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ФРГ ушли от ответа на призыв Китая к расследованию на «Северном потоке»

БЕРЛИН, 27 апр — РИА Новости. Теракт на «Северных потоках» уже расследуется генеральной прокуратурой Германии, заявили в министерстве иностранных дел страны на запрос РИА Новости об инициативе Китая провести международное расследование под эгидой ООН.

Источник: Reuters

«Расследование уже ведется — федеральным генеральным прокурором», — ответили в пресс-службе дипведомства. Данный ответ является стандартным за всё время расследования диверсии на трубопроводе, за последние полтора с лишним года германские официальные ведомства так и не предоставили общественности никакой информации о происшествии.

В пятницу зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан заявил в ходе заседания Совбеза, что Китай призывает к скорому запуску международного расследования под эгидой ООН теракта на «Северном потоке».

Ранее Россия также представляла в СБ ООН проект резолюции, призывающей генсека ООН создать международную комиссию для расследования обстоятельств подрыва газопроводов «Северного потока». Однако Совбез ООН не смог принять эту резолюцию из-за позиции западных государств. За документ проголосовали РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены Совбеза, включая США, воздержались.

расследование