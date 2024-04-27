В ФРГ ушли от ответа на призыв Китая к расследованию на «Северном потоке»

«Расследование уже ведется — федеральным генеральным прокурором», — ответили в пресс-службе дипведомства. Данный ответ является стандартным за всё время расследования диверсии на трубопроводе, за последние полтора с лишним года германские официальные ведомства так и не предоставили общественности никакой информации о происшествии.
Ранее Россия также представляла в СБ ООН проект резолюции, призывающей генсека ООН создать международную комиссию для расследования обстоятельств подрыва газопроводов «Северного потока». Однако Совбез ООН не смог принять эту резолюцию из-за позиции западных государств. За документ проголосовали РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены Совбеза, включая США, воздержались.