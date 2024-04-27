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ЕС призвал Россию отменить решение по активам Ariston и BSH Hausgerate

БРЮССЕЛЬ, 27 апр — РИА Новости. Европейский союз призвал Россию пересмотреть решение о передаче во временное управление активов компаний Германии и Италии, говорится в распространенном в субботу заявлении европейской внешнеполитической службы.

Источник: © РИА Новости

«Евросоюз призывает Россию отменить эти меры и найти приемлемые решения совместно с этими европейскими компаниями», — говорится в документе.

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО «Газпром бытовые системы» российских «дочек» Ariston и BSH Hausgerate. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

BSH Hausgerate GmbH — немецкая компания по производству бытовой техники, основана в 1967 году. В 2015 году другой производитель техники для дома — компания Bosch — сделал BSH своей дочерней структурой, выкупив долю партнеров. Самые известные марки концерна BSH — Bosch и Siemens.

Ariston — торговая марка, принадлежащая концерну Indesit Company. Производит крупную бытовую технику, в том числе водонагреватели, вытяжки, варочные панели и другое.

«Газпром бытовые системы» — дочерняя компания «Газпрома», крупнейший российский производитель бытовых газовых и электрических плит, комплектующих изделий для газоиспользующей аппаратуры.

ЕС