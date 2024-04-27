ЕС призвал Россию отменить решение по активам Ariston и BSH Hausgerate

«Евросоюз призывает Россию отменить эти меры и найти приемлемые решения совместно с этими европейскими компаниями», — говорится в документе.
BSH Hausgerate GmbH — немецкая компания по производству бытовой техники, основана в 1967 году. В 2015 году другой производитель техники для дома — компания Bosch — сделал BSH своей дочерней структурой, выкупив долю партнеров. Самые известные марки концерна BSH — Bosch и Siemens.
Ariston — торговая марка, принадлежащая концерну Indesit Company. Производит крупную бытовую технику, в том числе водонагреватели, вытяжки, варочные панели и другое.
«Газпром бытовые системы» — дочерняя компания «Газпрома», крупнейший российский производитель бытовых газовых и электрических плит, комплектующих изделий для газоиспользующей аппаратуры.