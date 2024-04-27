ЕС призвал Россию отменить решение по активам Ariston и BSH Hausgerate

BSH Hausgerate GmbH — немецкая компания по производству бытовой техники, основана в 1967 году. В 2015 году другой производитель техники для дома — компания Bosch — сделал BSH своей дочерней структурой, выкупив долю партнеров. Самые известные марки концерна BSH — Bosch и Siemens.