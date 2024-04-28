Постпредство РФ при ООН ответило на пост посла Литвы о Крымском мосту

15 апреля депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что у ВСУ нет возможности атаковать Крымский мост. Так он прокомментировал статью британской газеты The Sun о том, что Киев предпримет попытку разрушить Крымский мост до середины июля. По мнению парламентария, если бы у ВСУ была возможность атаковать мост, они бы это уже сделали.