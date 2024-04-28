Постпредство РФ при ООН ответило на пост посла Литвы о Крымском мосту

Публикация Линкявичюса состояла из трех фотографий: Крымский мост, ракета ATACMS и Владимир Путин.
«Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Керченском мосту, еще есть время», — так посол Литвы подписал свой пост.
В свою очередь, Полянский провел аналогию с сообщением главы МИД Польши Радослава Сикорского, в котором он прокомментировал диверсию на «Северном потоке», а затем удалил этот пост.
«(Это — Ред.) вдохновляет раболепных прибалтийских американских болонок. Сейчас они бешено лают, но будут жалостно ныть позже, когда наступит судный день, и они пожалеют о всех подобных оплошностях», — написал Полянский в X.
Ранее, 18 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны не высказывают никакого интереса к озвучиваемым Украиной планам возможной новой атаки на Крымский мост, их это просто не интересует.
15 апреля депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что у ВСУ нет возможности атаковать Крымский мост. Так он прокомментировал статью британской газеты The Sun о том, что Киев предпримет попытку разрушить Крымский мост до середины июля. По мнению парламентария, если бы у ВСУ была возможность атаковать мост, они бы это уже сделали.
9 апреля Зеленский заявил, что у ВСУ уже есть план нового контрнаступления. Позднее, 11 апреля, в интервью газете Bild он рассказал, что план включает в себя разрушение Крымского моста.
1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку обсуждения высокопоставленными немецкими офицерами возможных ударов по Крымскому мосту ракетами Taurus. Во фрагменте аудиозаписи представителей ВВС Германии офицеры обсуждали, сколько таких снарядов понадобится для атаки на Крымский мост и будет ли такой удар результативным.
Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. Тогда в результате теракта взорвалось семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.
Крымский мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузлa и Тузлинскую косу, является самым протяженным в России. Строительство его автодорожной части завершилось 15 мая 2018 года, в том же месяце на мосту было открыто автомобильное движение.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.