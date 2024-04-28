WP узнала, что данные Зеленского о потерях могли быть специально занижены

Источник газеты в Пентагоне указал, что пакет помощи поможет ВСУ перейти в активную оборону, однако «время драгоценно, и оно не должно быть потрачено зря». В то же время собеседники газеты среди американских чиновников отмечают, что Украине теперь нужно сосредоточить внимание на мобилизации большего количества людей. «Законы, которые они приняли за последние пару недель, помогут им, но им нужно мобилизовать больше сил и найти способ вдохновить больше украинских мужчин выйти на передовую», — сказал один из источников.