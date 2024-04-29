Мгновение ока. Решение Украины после ударов России вызвало шок в Британии

«А что будет, когда появятся “меняющие правила игры” истребители F16, которые собьют в мгновение ока!» — отметил другой.



«Украина проиграла войну. Продолжение конфликта может устраивать США, но не принесет пользы ни Украине, ни молодым людям, которые потеряют свои жизни», — поддержал третий.



«Чем дольше война, тем выше прибыль, и США рады сражаться до последнего украинца», — поделился мнением еще один из пользователей.



«Наступает новая эра в военном деле, армии всего мира наблюдают за происходящим, жаль, что НАТО использует Украину в качестве полигона для испытаний своего оружия!» — заключили читатели.



Агентство Associated Press со ссылкой на источники в Пентагоне ранее сообщало, что Украина отвела из зоны боевых действий американские танки Abrams M1A1, поскольку российские беспилотники сделали их слишком уязвимыми для применения. Позже эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский.