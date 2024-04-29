Telegram разблокировал чат-боты украинской разведки

Перед этим Дуров рассказал в интервью, что на Telegram оказывали давление корпорации Apple и Google. По его словам, компании «ясно дают понять», что если мессенджер не будет соблюдать их «рекомендации», его могут убрать из магазинов приложений. Дуров признал, что иногда в версиях Telegram, распространяемых через платформы Apple и Google, приходится удалять некоторый контент.