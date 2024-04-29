В ВСУ пожаловались на нехватку запчастей для ремонта западной техники

Газета Washington Post со ссылкой на украинских военных ВСУ ранее сообщала, что Украине не хватает запчастей для ремонта американских БМП Bradley. Согласно изданию, для получения запчастей необходимо подать официальный запрос старшему командующему, у которого они в ограниченном количестве. Поэтому некоторая поврежденная техника просто не используется.
«Еще одна проблема — это нехватка ремонтных комплектов на западную технику. Поэтому из десяти машин может ездить пять — все целые, просто гусениц нет. Помощь вроде бы есть, а использовать ее по назначению ты не можешь. Вот, например: есть более старые М113 с металлическими гусеницами, а новейшая модернизация — М113 G4 — она лучше, проходнее, но часть ее гусениц имеет резиновые элементы. Металл сносить тяжело, он ездит, а вот G4 — ждут своего лучшего времени», — сказал Онуфер.
По словам военного, после поражения техники ее часто разбирают и используют как «донора» для других машин. «Сначала все держали, думали, что вот партнеры дадут нам новые гусеницы, например. А потом, по-видимому, командование поняло, что ждать слишком долго, а техника нужна уже сейчас, поэтому начали разбирать ту, которая непригодна для езды. То есть, чтобы из трех нерабочих сделать одну-две рабочие», — добавил Онуфер.
Еще одной проблемой военнослужащий назвал иностранный язык, который используется в описании техники, которым в ВСУ не владеют. «Когда в 2022 нам только передали бронетранспортеры М113, они приехали с англоязычными таблами. Механики, а это были взрослые дяди, лет по 50, сели — раз, не на ту кнопку нажали, что-то сломали. Командование тогда не додумалось наклеить бирочки с переводом: масса, двигатель, старт, стоп, экстренная остановка, пожаротушение», — подытожил Онуфер.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.