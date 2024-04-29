В ВСУ пожаловались на нехватку запчастей для ремонта западной техники

«Еще одна проблема — это нехватка ремонтных комплектов на западную технику. Поэтому из десяти машин может ездить пять — все целые, просто гусениц нет. Помощь вроде бы есть, а использовать ее по назначению ты не можешь. Вот, например: есть более старые М113 с металлическими гусеницами, а новейшая модернизация — М113 G4 — она лучше, проходнее, но часть ее гусениц имеет резиновые элементы. Металл сносить тяжело, он ездит, а вот G4 — ждут своего лучшего времени», — сказал Онуфер.