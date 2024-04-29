Telegram объяснил разблокировку чат-ботов разведки Украины

Основатель Telegram Павел Дуров в апреле рассказал о блокировках аккаунтов, которые агрегируют данные и координаты для последующего нанесения военных ударов. «Мы по-прежнему блокируем аккаунты и ботов, которые собирают координаты для нанесения ударов или публикуют прямую личную информацию с призывами к насилию. Мы не хотим, чтобы Telegram был инструментом насилия, — поэтому, пожалуйста, сообщите нам о таких каналах/ботах, если вы их видите», — писал он в своем канале.