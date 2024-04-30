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Заседание суда в Кишиневе по делу Гуцул перенесли на 27 мая

Заседание суда по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул, которая обвиняется в незаконном финансировании запрещенной в Молдавии оппозиционной партии «Шор», перенесли на 27 мая. Об этом 30 апреля сообщает корреспондент «Известий».

Источник: РИА "Новости"

Как сообщается, заседание, которое должно было пройти во вторник, перенесли на конец мая из-за отсутствия переводчика на русский язык. Обвинительные заключения дали только на румынском языке.

Адвокат Вадим Банару назвал уголовное дело сфабрикованным и политическим.

«С нами Бог и закон. Мы верим, что в системе остались честные люди. Мы победим», — приводит слова адвоката Telegram-канал Gagauzia24.

Сторонники встретили Гуцул аплодисментами и овациями.

Ранее, 21 апреля, в Москве прошел съезд молдавской оппозиции, выступающей за вступление Молдавии в ЕАЭС. Гуцул также присутствовала на мероприятии. На нем было объявлено, что оппозиция объединится и выступит электоральным блоком «Победа» на выборах в республике. Вернувшихся со съезда делегатов начали задерживать в аэропорту Кишинева и подвергли допросам. Гуцул назвала действия силовиков предвзятыми.

24 апреля прокуратура Молдавии передала в суд уголовное дело в отношении главы Гагаузии по делу о финансировании партии «Шор». Оппозиционный блок «Победа» осудил данное решение как политически мотивированное, а Гуцул отвергла попытки обвинить Гагаузию в сепаратизме.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников выбрали интеграцию республики в Таможенный союз. Гуцул выступает за укрепление дружественных отношений региона с Россией.