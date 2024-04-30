Заседание суда в Кишиневе по делу Гуцул перенесли на 27 мая

Как сообщается, заседание, которое должно было пройти во вторник, перенесли на конец мая из-за отсутствия переводчика на русский язык. Обвинительные заключения дали только на румынском языке.
Адвокат Вадим Банару назвал уголовное дело сфабрикованным и политическим.
«С нами Бог и закон. Мы верим, что в системе остались честные люди. Мы победим», — приводит слова адвоката Telegram-канал Gagauzia24.
Сторонники встретили Гуцул аплодисментами и овациями.
Ранее, 21 апреля, в Москве прошел съезд молдавской оппозиции, выступающей за вступление Молдавии в ЕАЭС. Гуцул также присутствовала на мероприятии. На нем было объявлено, что оппозиция объединится и выступит электоральным блоком «Победа» на выборах в республике. Вернувшихся со съезда делегатов начали задерживать в аэропорту Кишинева и подвергли допросам. Гуцул назвала действия силовиков предвзятыми.
24 апреля прокуратура Молдавии передала в суд уголовное дело в отношении главы Гагаузии по делу о финансировании партии «Шор». Оппозиционный блок «Победа» осудил данное решение как политически мотивированное, а Гуцул отвергла попытки обвинить Гагаузию в сепаратизме.