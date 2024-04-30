Bloomberg сообщил о планах Си Цзиньпина «вбить клин» между ЕС и США

В апреле в Китай ездил также госсекретарь США Энтони Блинкен. Financial Times писала, что он намерен предупредить: Вашингтон и его союзники становятся все более нетерпимыми к отказу Пекина прекратить поставлять Москве технологии. На пресс-конференции в Пекине после встречи с Си Цзиньпином и главой китайского МИДа Ван И глава Госдепа пригрозил Китаю санкциями, если тот продолжит поставки товаров двойного назначения в Россию. Китай не может добиться улучшения отношений с ЕС, «поддерживая самую серьезную угрозу европейской безопасности со времен окончания холодной войны», подчеркнули потом в Госдепе.