Захарова отметила «расслоение сознания» в Белом доме по заявлению о МУС

Дипломат напомнила комментарий пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер относительно расследования МУС в отношении властей Израиля. По словам Жан-Пьер, США не поддерживают расследование МУС по действиям Израиля в секторе Газа и не считают, что суд обладает полномочиями в этом вопросе. При этом Захарова подчеркнула, что американская сторона всячески поддерживала решения МУС, касающиеся России.