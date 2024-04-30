Захарова отметила «расслоение сознания» в Белом доме по заявлению о МУС

Дипломат напомнила комментарий пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер относительно расследования МУС в отношении властей Израиля. По словам Жан-Пьер, США не поддерживают расследование МУС по действиям Израиля в секторе Газа и не считают, что суд обладает полномочиями в этом вопросе. При этом Захарова подчеркнула, что американская сторона всячески поддерживала решения МУС, касающиеся России.
Ранее, 29 апреля, портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой помочь предотвратить выдачу МУС в Гааге ордеров на арест израильских чиновников из-за ситуации в секторе Газа.
Днем ранее появилась информация о предположении властей Израиля, что МУС намеревается выдать ордера на арест высокопоставленных чиновников из-за ситуации в секторе Газа. Одним из таких лиц может стать и сам Нетаньяху.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.