Эстония пообещала не депортировать украинцев призывного возраста

По данным на конец апреля, ВНЖ Эстонии есть у 6,5 тыс. украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а временную защиту на территории страны получили 31 тыс. украинских беженцев. Reuters со ссылкой на данные Евростата пишет, что по состоянию на январь 2024 года в странах Евросоюза живут около 4,3 млн украинцев, из них около 860 тыс. — взрослые мужчины. Больше всех беженцев приняли Германия и Польша.