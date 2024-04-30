В парламенте Крыма назвали терроризмом атаку ВСУ ракетами ATACMS

«Киевский режим окончательно деградировал до состояния террористической банды. Атака на мирный Крым — проявление самых варварских форм терроризма. Они делают то, что могут и считают нужным: бьют ракетами куда захотят, ни на что не оглядываясь», — прокомментировал Константинов «РИА Новости» атаку на Крым.