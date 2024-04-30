В парламенте Крыма назвали терроризмом атаку ВСУ ракетами ATACMS

«Киевский режим окончательно деградировал до состояния террористической банды. Атака на мирный Крым — проявление самых варварских форм терроризма. Они делают то, что могут и считают нужным: бьют ракетами куда захотят, ни на что не оглядываясь», — прокомментировал Константинов «РИА Новости» атаку на Крым.
Ранее в этот день глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Симферопольском районе в селе Донское после сбития ракет ATACMS обнаружены суббоеприпасы. Атаку минувшей ночью отразили системы ПВО.
Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что российские силы за сутки сбили шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и две французские управляемые авиационные бомбы Hammer.
Позднее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в ходе брифинга отказался признать, что российские военные сбили шесть украинских ракет ATACMS американского производства. Он не опроверг информацию, но и не стал уточнять, сколько ракет Вашингтон предоставил Киеву.
До этого, 24 апреля, газета NYT сообщила, что Вашингтон тайно передал Киеву более 100 ракет повышенной дальности ATACMS. После получения ракет Киев незамедлительно применил их, нанеся удар по аэродрому в Крыму, заявило издание.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.