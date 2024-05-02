В британском парламенте призвали к пересмотру санкционного списка россиян

По словам Китинджа, Великобритании этого как раз недостает. «В Великобритании производственный сектор не боится санкций. Если вы банк, вы боитесь санкций, потому что ваши конкуренты или вы сами сталкивались с большими штрафами. Но если вы из обрабатывающего сектора, ваш образ действия — производить больше вещей и продавать больше вещей по всему миру. До вас уже должно было дойти, что если продажи в Казахстан или Армению внезапно растут, это не причина идти в паб и праздновать», — сказал он.