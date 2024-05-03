«Я хотела бы вновь предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным», — сказала Мария Захарова на брифинге (трансляция опубликована на YouTube-канале МИДа).
МИД России предупредил об ударе возмездия в случае атак по Крыму
Представитель МИД России Мария Захарова предупредила власти США, Великобритании и ЕС об ответном ударе в случае атаки ВСУ по Крыму или Крымскому мосту. По ее словам, подобные действия повлекут за собой «сокрушительный удар возмездия».