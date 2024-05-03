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МИД России предупредил об ударе возмездия в случае атак по Крыму

Представитель МИД России Мария Захарова предупредила власти США, Великобритании и ЕС об ответном ударе в случае атаки ВСУ по Крыму или Крымскому мосту. По ее словам, подобные действия повлекут за собой «сокрушительный удар возмездия».

Источник: Агентство «Москва»

«Я хотела бы вновь предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным», — сказала Мария Захарова на брифинге (трансляция опубликована на YouTube-канале МИДа).

Представитель министерства также прокомментировала слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины использовать британское оружие для ударов по России. По словам Марии Захаровой, это первое признание того, что Запад ведет боевые действия против России руками украинцев.

Захарова Мария
ЕС