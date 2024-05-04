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Пентагон выделит средства на покупку для Украины оружия против глушилок GPS

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Пентагон определил исполнителя контракта по закупке для Украины оружия против глушилок GPS и заключит соответствующий контракт на 23,5 миллиона долларов, сообщает ведомство.

Источник: Reuters

«Контракт на 23,5 миллиона долларов получит Scientific Applications and Research Associates Inc. для приобретения технологии Home-on-jam по поиску глушилок GPS», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оружие увеличенной дальности планируется интегрировать в существующие комплекты артиллерии.

«Этот контракт предполагает продажу военной техники Украине», — уточняется в сообщении.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.