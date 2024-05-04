В Египте состоятся переговоры по прекращению огня в секторе Газа

«Они готовы заключить сделку, которая будет на условиях, близких к их требованиям, с очень небольшим простором для гибкости», — сказал израильский чиновник. По его словам, вопрос в том, согласится ли пойти на условия группировки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.