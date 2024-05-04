В Крыму назвали атаку ATACMS со стороны ВСУ агонией киевского режима

Ранее Минобороны России сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурные средства российской ПВО уничтожили над Крымом четыре выпущенные Киевом оперативно-тактические ракеты ATACMS.
«Обреченный киевский режим в агонии и последних конвульсиях пытается огрызаться и угодить своим западным кураторам, тем самым ведя свою страну к краху государственности, так как государство-террорист не может долго существовать», — сказал Шонус РИА Новости.
По его словам, киевский режим, получая американские транши и оружие, из последних сил пытается посеять панику среди крымчан, но на практике добивается обратного эффекта.
Он добавил, что «киевский режим своей агрессией лишь поднимает патриотический дух россиян».
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят «неизбежное возмездие» с использованием любых видов оружия.