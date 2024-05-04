СМИ: немецкая армия получила унизительный удар

По информации СМИ, бреши в безопасности закрыли только в пятницу вечером. Как уточняет немецкое издание Focus, тысячи ссылок на видеозаседания бундесвера с внутренней информацией несколько месяцев оставались в открытом доступе, и их мог найти каждый.