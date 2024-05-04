«Немецкая армия подверглась унижению после того, как тысячи секретных видеосовещаний были выложены в сеть, что дало доступ к ним людям по всему миру», — говорится в статье.
По информации СМИ, бреши в безопасности закрыли только в пятницу вечером. Как уточняет немецкое издание Focus, тысячи ссылок на видеозаседания бундесвера с внутренней информацией несколько месяцев оставались в открытом доступе, и их мог найти каждый.
Ранее газета Zeit провела исследование и выяснила, что утечка была серьезной, поскольку некоторые онлайн-встречи были классифицированы как совершенно секретные.
Это не первый случай утечки важной информации из Министерства обороны Германии. Так, 1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали, «как они будут бомбить Крымский мост». В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштедте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.