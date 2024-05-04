Италия после слов Макрона об Украине призвала «плести паутину дипломатии»

«Наша позиция не меняется: мы всегда говорили, что Украине нужно всячески помогать, и мы это делаем, но мы также всегда исключали прямое вмешательство наших военных в конфликт», — сказал Крозетто. Министр считает, что нужно попытаться перейти к диалогу и начать «плести паутину дипломатии».