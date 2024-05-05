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Депутат Госдумы обратится в Минюст для признания Чубайса иноагентом

МОСКВА, 5 май — РИА Новости. Подготовлено обращение в министерство юстиции РФ для того, чтобы признать экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса иноагентом, сообщил РИА Новости автор запроса, депутат ГД Бийсултан Хамзаев.

Источник: © РИА Новости

Как пояснил депутат ГД, ссылаясь на пресс-службу Тель-Авивского университета, на факультете социальных наук этого учебного заведения начал работу Центр российских исследований (ЦРС), финансируемый Чубайсом.

«Считаю, что министерство юстиции РФ и Росфинмониторинг, и ФСБ должны обратить внимание на данное публичное заявление израильского университета, чем там конкретно на вывезенные из страны деньги будет заниматься Чубайс и его компания, что они там собираются рассказывать. Со своей стороны подготовил обращение в соответствующие ведомства. Предлагаю признать Чубайса иноагентом», — сказал Хамзаев.

По его словам, Чубайс долгое время работал в государственном аппарате с разными уровнями допуска секретности, «различными способами все время уходил от тех вопросов, которые ему задавались обществом».

«Можно смело говорить, что это самый непопулярный политик в РФ конца 20-го — начала 21-го века. А насколько он иноагент, я уверен, по его следам должны быть начаты в том числе разбирательства антикоррупционного характера, каким образом он вывел деньги из России и припеваючи готов финансировать сомнительные центры в Израиле», — заключил он.

Госдума