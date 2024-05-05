Депутат Госдумы обратится в Минюст для признания Чубайса иноагентом

«Считаю, что министерство юстиции РФ и Росфинмониторинг, и ФСБ должны обратить внимание на данное публичное заявление израильского университета, чем там конкретно на вывезенные из страны деньги будет заниматься Чубайс и его компания, что они там собираются рассказывать. Со своей стороны подготовил обращение в соответствующие ведомства. Предлагаю признать Чубайса иноагентом», — сказал Хамзаев.