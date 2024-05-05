Си Цзиньпин заявил о намерении совместно с Францией искать решение украинского кризиса

Ранее в этот день председатель КНР прибыл с официальным визитом во Францию. Тогда же он заявил, что в ходе своего пребывания он обсудит с французским лидером Эммануэлем Макроном отношения двух стран, а также важные региональные и международные вопросы. Си Цзиньпин с 5 по 10 мая посетит также Сербию и Венгрию.