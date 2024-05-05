Лавров обвинил Берн во лжи насчет приглашения Москвы на саммит по Украине

«Когда наши швейцарские коллеги заявляют о желании позвать Россию на первую конференцию, то они говорят неправду. Мы не будем участвовать в любых мероприятиях, которые так или иначе продвигают “формулу мира” [президента Украины] В. А. Зеленского. Это всем давно известно. Мы всерьез открыты к переговорам на основе реалий», — сказал глава ведомства.