Лавров обвинил Берн во лжи насчет приглашения Москвы на саммит по Украине

«Когда наши швейцарские коллеги заявляют о желании позвать Россию на первую конференцию, то они говорят неправду. Мы не будем участвовать в любых мероприятиях, которые так или иначе продвигают “формулу мира” [президента Украины] В. А. Зеленского. Это всем давно известно. Мы всерьез открыты к переговорам на основе реалий», — сказал глава ведомства.
Мирная конференция по Украине запланирована на
Президент Владимир Путин сравнил конференцию с паноптикумом. Российское посольство в Швейцарии указывало, что Москва не будет участвовать в мероприятии ни в каком формате.
Президент Швейцарии Виола Амхерд отмечала, что на конференции будут обсуждать гуманитарную ситуацию, ядерную безопасность, свободу судоходства и продовольственную безопасность. «Если мы найдем здесь общий знаменатель, это уже что-то. Еще одним успехом было бы, если бы мы могли подойти к мирному процессу конкретно», — сказала она.
В офисе Зеленского также говорили, что на саммите будут обсуждать вопрос обмена пленными с Россией по формуле «всех на всех».