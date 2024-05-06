Бельгия будет поставлять Украине боеприпасы для ПВО

«Мы решили использовать доходы от замороженных активов РФ для оказания помощи Украине. На сегодняшний день пакет только военной помощи Бельгии Украине составляет 1,2 миллиарда евро. Мы приняли решение об участии в германской инициативе по обеспечению Украины средствами ПВО, в частности, через поставки боеприпасов с наших складов для противовоздушной обороны», — сказала министр журналистам.
Она добавила, что Бельгия также поставляет Киеву материалы для подводных дронов, участвует в тренировочной миссии для украинских летчиков и техперсонала для истребителей F-16.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.