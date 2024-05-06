FT узнала, что арабские страны больше не против миротворцев в Газе

ХАМАС пришел к власти в секторе Газа в 2007 году, после столкновения с ФАТХ. Оно произошло после того, как в 2006 году на выборах в законодательный совет Палестины в Рамалле ХАМАС получил больше мест, чем ФАТХ. Последний результаты выборов не признал, создать правительство национального единства с ведущей ролью ФАТХ также не удалось. В результате боев ХАМАС вытеснил ФАТХ из сектора Газа.