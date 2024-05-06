Си Цзиньпин отметил, что «трем сторонам необходимо совместно содействовать предотвращению распространения побочных эффектов и эскалации боевых действий, создать условия для мирных переговоров, обеспечить международную энергетическую и продовольственную безопасность, а также поддерживать стабильность производственных цепочек и цепочек поставок».
Си Цзиньпин призвал создать условия для мирных переговоров по Украине
ПЕКИН, 6 мая — РИА Новости. Китаю, Франции и ЕС необходимо совместно противодействовать эскалации боевых действий на Украине, создавать условия для мирных переговоров, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже.