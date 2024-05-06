Си Цзиньпин призвал создать условия для мирных переговоров по Украине

«Касательно украинского кризиса, председатель Си отметил, что Китай, Франция и ЕС желают скорейшего прекращения огня и восстановления мира в Европе, а также поддерживают политическое разрешение кризиса», — говорится в заявлении, распространенным МИД КНР.