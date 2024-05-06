Reuters узнал о решении Парижа по инаугурации Путина вопреки совету от ЕС

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано тогда говорил, что страны блока и представительство в Москве получили от Кремля приглашения на церемонию. «Окончательное решение пока не принято, но я могу поделиться с вами, что верховный представитель Боррель против участия ЕС в этом событии в Москве», — заявил он. Представитель блока подчеркивал, что ЕС всегда придерживается «скоординированного» подхода" во внешней политике.