Шольц: в ЕС договорились использовать 90% доходов от активов РФ на нужды Украины

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал «смотреть за пределы этого отдельного конфликта» и искать другие способы финансирования Киева.