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В США раскрыли, какой удар Россия готовит НАТО на Украине

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Цель стратегии России на Украине — не только нанести тактическое поражение Киеву, но и положить конец деятельности НАТО в стране, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Источник: РИА "Новости"

«Дела обстоят сейчас так — речь не только об Украине, но и, как я считаю, о разоружении НАТО», — сказал он.

Джонсон считает, что российская армия в итоге разгромит ВСУ, а стратегической задачей России является не только уничтожение военного потенциала Украины, но и нанесение тактического поражения альянсу.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Блок расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

НАТО