FT: Литва готова отправить солдат на Украину в рамках тренировочной миссии

Кроме того, как заявила Шимоните, Литва хочет помочь Украине гарантировать, «что у нее есть потенциал обновить свои вооруженные силы». В связи с этим Вильнюс будет отказывать украинским уклонистам в виде на жительство. При этом намеренно искать или депортировать их не будут, так как это незаконно, подчеркнула премьер.