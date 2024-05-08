FT: Литва готова отправить солдат на Украину в рамках тренировочной миссии

«Шимоните заявила Financial Times, что у нее есть разрешение от парламента на отправку войск на Украину в целях обучения», — говорится в публикации.
Газета уточнила, что от Киева пока не поступало запроса на отправку миссии.
Кроме того, как заявила Шимоните, Литва хочет помочь Украине гарантировать, «что у нее есть потенциал обновить свои вооруженные силы». В связи с этим Вильнюс будет отказывать украинским уклонистам в виде на жительство. При этом намеренно искать или депортировать их не будут, так как это незаконно, подчеркнула премьер.
В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, на минувшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал происходящее беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.
В понедельник Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. Как отметили в МИД, эти маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.