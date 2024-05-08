Путин утвердил основы госполитики в области исторического просвещения

Также в документе отмечается, что в мире растет международная напряженность и возник кризис национальной идентичности, вызванный уничтожением исторической памяти, реабилитацией неонацизма, неоимпериализма и неоколониализма. Чтобы противостоять этим вызовам, РФ должна принять масштабные меры в области исторического просвещения, которое имеет большое образовательное и историческое значение развития как россиян, так и государства.