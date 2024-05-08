Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Послы ЕС согласовали использование дохода от российских активов для Киева

Послы ЕС согласовали использование доходов от заблокированных российских активов на поддержку Украины, в том числе поставки вооружений. По оценкам Euroclear, речь идет о €2−3 млрд в год. Москва обещала ответ на действия с активами.

Источник: Reuters

«Деньги пойдут на поддержку восстановления Украины и военной защиты», — говорится в публикации председательства в X.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала решение европейских послов. «Не может быть более сильного символа и лучшего применения этим деньгам, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни», — приводятся его слова в телеграм-канале ЕК.

С начала боевых действий на Украине за рубежом оказались заблокированы активы Банка России на сумму около €260 млрд, более двух третей от них заморожено в ЕС. Большинство этих активов находятся в бельгийском депозитарии Euroclear (Financial Times писала, что речь идет о €191 млрд), который в 2023 году заработал на них около €4,4 млрд. Экс-глава депозитария Лив Мостри сообщала, что после уплаты налогов прибыль от этих активов в 2023 году составила €3,25 млрд. Новый гендиректор Валери Урбэн заявила, что в первом квартале текущего года Euroclear заработал еще €1,6 млрд.

В феврале европейские власти потребовали учитывать доходы от замороженных российских активов отдельно, а в марте разработализаконопроект об использовании этой прибыли для поддержки Украины. На доход от этих активов будет введен налог, который дважды в год (пока с России не снимут санкции) будет поступать в Европейский фонд мира и Фонд поддержки Украины, откуда оплачиваются поставки вооружений Киеву и выделяются деньги на восстановление страны.

Канцлер Германии Олаф Шольц 6 мая заявил о консенсусе в ЕС по передаче доходов от активов России на поддержку Украины. Reuters и Politico сообщали, что ряду стран ЕС, выступающих против военной помощи Украине, предложили не использовать эти средства на покупку вооружений и ограничиться гуманитарной помощью.

Глава Euroclear Урбэн накануне, 7 мая, заявила, что переговоры по этому вопросу с Еврокомиссией продвинулись «далеко вперед» и решение ожидается «в ближайшие недели». По ее словам, речь идет о сумме от €2 млрд до €3 млрд в год, в зависимости от динамики процентных ставок, из которых 87−89% пойдет на взнос в фонд поддержки Украины.

Что касается изъятия самих заблокированных активов, руководитель Euroclear выступает против такой меры, предупредив, что это негативно скажется не только на депозитарии, но и на европейских финансовых рынках, поскольку приведет к недоверию инвесторов.

Москва заявляла, что любые меры в отношении замороженных активов будут восприняты как «воровство», и грозил жесткими ответными мерами.

ЕС
экономика