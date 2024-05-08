Послы ЕС согласовали использование дохода от российских активов для Киева

С начала боевых действий на Украине за рубежом оказались заблокированы активы Банка России на сумму около €260 млрд, более двух третей от них заморожено в ЕС. Большинство этих активов находятся в бельгийском депозитарии Euroclear (Financial Times писала, что речь идет о €191 млрд), который в 2023 году заработал на них около €4,4 млрд. Экс-глава депозитария Лив Мостри сообщала, что после уплаты налогов прибыль от этих активов в 2023 году составила €3,25 млрд. Новый гендиректор Валери Урбэн заявила, что в первом квартале текущего года Euroclear заработал еще €1,6 млрд.