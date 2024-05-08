Послы ЕС согласовали использование дохода от российских активов для Киева

«Деньги пойдут на поддержку восстановления Украины и военной защиты», — говорится в публикации председательства в X.
С начала боевых действий на Украине за рубежом оказались заблокированы активы Банка России на сумму около €260 млрд, более двух третей от них заморожено в ЕС. Большинство этих активов находятся в бельгийском депозитарии Euroclear (Financial Times писала, что речь идет о €191 млрд), который в 2023 году заработал на них около €4,4 млрд. Экс-глава депозитария Лив Мостри сообщала, что после уплаты налогов прибыль от этих активов в 2023 году составила €3,25 млрд. Новый гендиректор Валери Урбэн заявила, что в первом квартале текущего года Euroclear заработал еще €1,6 млрд.
В феврале европейские власти потребовали учитывать доходы от замороженных российских активов отдельно, а в марте разработализаконопроект об использовании этой прибыли для поддержки Украины. На доход от этих активов будет введен налог, который дважды в год (пока с России не снимут санкции) будет поступать в Европейский фонд мира и Фонд поддержки Украины, откуда оплачиваются поставки вооружений Киеву и выделяются деньги на восстановление страны.
Канцлер Германии Олаф Шольц 6 мая заявил о консенсусе в ЕС по передаче доходов от активов России на поддержку Украины. Reuters и Politico сообщали, что ряду стран ЕС, выступающих против военной помощи Украине, предложили не использовать эти средства на покупку вооружений и ограничиться гуманитарной помощью.
Что касается изъятия самих заблокированных активов, руководитель Euroclear выступает против такой меры, предупредив, что это негативно скажется не только на депозитарии, но и на европейских финансовых рынках, поскольку приведет к недоверию инвесторов.
Москва заявляла, что любые меры в отношении замороженных активов будут восприняты как «воровство», и грозил жесткими ответными мерами.