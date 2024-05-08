Армения прекратила финансировать ОДКБ

«При этом Ереван не будет возражать принятию этого решения в ограниченном формате», — сказала Бадалян.
8 мая армянский премьер-министр Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в Россию, у него запланирована встреча с Владимиром Путиным. По словам премьера, он намерен обсудить накопившиеся вопросы двусторонних отношений, чтобы «снять негативные нюансы из дружественных отношений двух стран».
В феврале Пашинян заявил, что членство страны в ОДКБ фактически заморожено. По его словам, организация не выполнила своих задач в отношении Армении.
Он требует, чтобы партнеры по ОДКБ ответили на вопрос, какова зона ответственности организации в Армении. В ОДКБ ответили, что считают зоной своей ответственности в республике ее суверенную территорию в пределах урегулированных госграниц. Там пояснили, что «зона ответственности ОДКБ заканчивается там, где проходит государственная граница, которая урегулирована на двусторонней основе между Арменией и ее соседями». Отсутствие делимитации границы между Арменией и Азербайджаном не означает, что ее не существует, подчеркнул в ответ глава армянского МИДа Арарат Мирзоян.
В Кремле, комментируя слова армянского премьера о возможности выхода его страны из ОДКБ, заявили, что Россия готова к диалогу с коллегами из Армении по вопросу дальнейшего членства в организации как в формате диалога стран, так и в рамках ОДКБ.
Ереван продолжает свою деятельность в ОДКБ, несмотря на «не лучший период», сообщил генсек организации Имангали Тасмагамбетов в апреле.