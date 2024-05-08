Армения прекратила финансировать ОДКБ

Он требует, чтобы партнеры по ОДКБ ответили на вопрос, какова зона ответственности организации в Армении. В ОДКБ ответили, что считают зоной своей ответственности в республике ее суверенную территорию в пределах урегулированных госграниц. Там пояснили, что «зона ответственности ОДКБ заканчивается там, где проходит государственная граница, которая урегулирована на двусторонней основе между Арменией и ее соседями». Отсутствие делимитации границы между Арменией и Азербайджаном не означает, что ее не существует, подчеркнул в ответ глава армянского МИДа Арарат Мирзоян.