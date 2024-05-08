Пентагон боится высоких издержек в случае победы России на Украине

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако «умные люди прекрасно понимают, что это фейк». Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.