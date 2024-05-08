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Лукашенко призвал ЕАЭС активнее работать с африканскими странами

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны ЕАЭС должны активнее работать со странами Африки, которые уже «наелись» западного колониализма.

Источник: © РИА Новости

«Пока мало внимания уделяется диалогу на уровне союза с Африканским континентом. Африка, как и Латинская Америка, наелись уже колониализма от соответствующих ведущих стран. И это момент, когда мы должны прийти в Африку», — сказал Лукашенко на саммите ЕАЭС в Москве.

Он подчеркнул, что Африка испытывает потребность в широком перечне товаров, работ, услуг и технологий, которые производят страны ЕАЭС.

Лукашенко добавил, что также огромные преимущества открывает для членов ЕАЭС параллельное участие стран союза и партнеров по СНГ в ШОС и БРИКС. «Но нам не следует забывать о своих ближайших соседях, друзьях, братьях. Взаимодействие с государствами — наблюдателями при ЕАЭС и странами СНГ должно быть в зоне постоянного и пристального внимания», — подчеркнул он.

Лукашенко Александр
ЕАЭС