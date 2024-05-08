Лукашенко призвал ЕАЭС активнее работать с африканскими странами

Лукашенко добавил, что также огромные преимущества открывает для членов ЕАЭС параллельное участие стран союза и партнеров по СНГ в ШОС и БРИКС. «Но нам не следует забывать о своих ближайших соседях, друзьях, братьях. Взаимодействие с государствами — наблюдателями при ЕАЭС и странами СНГ должно быть в зоне постоянного и пристального внимания», — подчеркнул он.