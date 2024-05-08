Виталий Савельев стал кандидатом на пост вице-премьера

В 2022 году Виталию Савельеву пришлось решать новые серьезные отраслевые проблемы — западные санкции, введенные властями США, Евросоюза, Канады и других стран в ответ на начало военной операции России на Украине, осложнили работу компаний отрасли. Вместе с президентом было принято решение перерегистрировать самолеты российских авиакомпаний из иностранных юрисдикций в России, чтобы иметь возможность продолжать их эксплуатацию. На встрече с представителями авиационного сообщества, посвященной 100-летию российской гражданской авиации в феврале 2023 года, президент отметил, что решение оставить самолеты в России принял именно министр: «Виталий Геннадьевич принял такое волюнтаристское решение, взял и все оставил у нас. И правильно сделал, потому что если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить — по-волчьи выть. Но он сохранил отрасль».