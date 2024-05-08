МИД РФ рекомендовал россиянам учитывать риски при планировании поездок в Мексику

«Рекомендуем российским гражданам учитывать имеющиеся риски при планировании поездок в Мексику», — говорится в ее комментарии на сайте дипведомства.
По ее словам, при этом мексиканское руководство информирует об отсутствии изменений в сторону ужесточения национального миграционного законодательства и занимается урегулированием проблемы.
«Вместе с тем подчеркивают, что даже полное соответствие требованиям въезда в Мексику, в частности наличие должным образом оформленных документов, включая визу и ее электронный аналог, обратного билета, подтверждения брони гостиницы и достаточных финансовых средств, не является гарантией доступа на ее территорию», — уточнила Захарова.
Дипломат дополнила, что при появлении любых подозрений имеют право отказать в пересечении границы не только службы безопасности, но и авиаперевозчики в транзитных пунктах пропуска.
В начале апреля трех россиянок не допустили на рейс Turkish Airlines в Мексику, что произошло без объяснения причины. В том же месяце авиакомпания не пустила на борт самолета еще одного гражданина РФ, который должен был следовать из Стамбула в Мексику. Турист из Санкт-Петербурга рассказал «Известиям», что у него были все необходимые документы.
Позднее, в конце апреля, российские дипломаты в Турции обратились в МИД страны и к руководству авиакомпании за реакцией в связи со сложностями с транзитом граждан РФ в страны Латинской Америки. В Turkish Airlines назвали возможной причиной отказов позицию мексиканского правительства из-за обеспокоенности ситуацией с беженцами.
В МИД Мексики сообщили о переговорах с турецкими властями и авиакомпанией для решения проблемы. В посольстве РФ в Анкаре проблему назвали серьезной и рекомендовали россиянам тщательно подумать о целесообразности полетов Turkish Airlines, а в случае недопуска на борт — фиксировать акт отказа и подавать в суд на перевозчика по месту жительства.
Сама Turkish Airlines 24 апреля предложила аннулировать без штрафа билеты из России в Мексику с 23 апреля по 31 июля 2024 года.