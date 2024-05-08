МИД РФ рекомендовал россиянам учитывать риски при планировании поездок в Мексику

В начале апреля трех россиянок не допустили на рейс Turkish Airlines в Мексику, что произошло без объяснения причины. В том же месяце авиакомпания не пустила на борт самолета еще одного гражданина РФ, который должен был следовать из Стамбула в Мексику. Турист из Санкт-Петербурга рассказал «Известиям», что у него были все необходимые документы.