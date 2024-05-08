Токаев выступил за единый безбарьерный внутренний рынок в ЕАЭС

По его словам, союз должен стать более эффективным в условиях геополитической неопределенности, надо задействовать все резервы и решить поставленные при создании ЕАЭС задачи, подчеркнул он.
Токаев отметил важность полного устранения практики применения скрытых ограничений и любого ручного управления. По мнению президента Казахстана, это безусловный приоритет Евразийской экономической комиссии.
Ранее в среду белорусский лидер Александр Лукашенко отметил, что в условиях западных санкций следует быстрее реализовывать решения, о которых договариваются лидеры союза. По его словам, нерасторопность отражается на финансовых результатах работы предприятий и ведет к ужесточению конкуренции со стороны третьих стран.
Также на саммите объединения о заинтересованности в продолжении сотрудничества со всеми странами ЕАЭС заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.
Ранее в ходе саммита президент РФ Владимир Путин отметил, что лидеры ЕАЭС приняли решение по углублению интеграционного сотрудничества. Он подчеркнул, что экономический союз продемонстрировал эффективность перед санкциями и демонтажом базовых устоев международной торговли.