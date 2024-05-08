Токаев выступил за единый безбарьерный внутренний рынок в ЕАЭС

Ранее в среду белорусский лидер Александр Лукашенко отметил, что в условиях западных санкций следует быстрее реализовывать решения, о которых договариваются лидеры союза. По его словам, нерасторопность отражается на финансовых результатах работы предприятий и ведет к ужесточению конкуренции со стороны третьих стран.