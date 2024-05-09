Песков призвал быть оптимистами при оценке отношений России и Армении

«Не нужно преувеличивать сложность разговора. Безусловно, есть определенные проблемные темы в наших двусторонних отношениях, но, с другой стороны, тем честнее взаимодействие двух стран, шире комплекс отношений и тем чаще встречаемся, когда возникают различные проблемы», — сказал Песков на видео, размещенном в Telegram-канале журналиста программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина.