Байден признал причастность США к гибели мирных жителей в Газе

Политика спросили о «2000-фунтовых авиабомбах», поставки которых были поставлены на паузу из-за опасений расширения военной операции Израиля в секторе Газа на город Рафах. «Мирные жители погибали в Газе в результате [применения] этих бомб», — заявил глава Белого дома.